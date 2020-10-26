شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد جلسة حمراء – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) أسوأ جلساته لعام 2020، لينزلق خلالها انخفاضاً بنسبة بلغت -4.12% بما يعادل -350.59 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليستند بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليبقي توقعاتنا في الجهة السلبية، معلنا بهذا الانخفاض ثبات مستوى المقاومة المحوري 8,490.38.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 8,076.79، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,995.71 ومستوى المقاومة 8,490.38.