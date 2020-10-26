شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "نيكي" يرتفع 0.02% في بداية التعامل ببورصة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وصعد نيكي 0.02 في المئة إلى 23520.78 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة إلي 1623.13 نقطة.

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