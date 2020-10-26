شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر التراجع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 6157 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5900 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,018 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,228 نقطة