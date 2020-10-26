شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل كبير خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9808 نقطة، مخترقا خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9700 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,659 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,917 نقطة