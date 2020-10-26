شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 56 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 58 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 53 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 59 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.4 بينما مستوى المقاومة هو 57.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط