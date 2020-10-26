شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 116 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 114 فلس كمستوى أول ثم 109 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 120 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 115.0 بينما مستوى المقاومة هو 118.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط