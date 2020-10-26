شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 40٫20 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الحالي، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 38 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.2 بينما مستوى المقاومة هو 41.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط