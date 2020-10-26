هيومن سوفت (HUMANSOFT) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 26-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2942 فلس، في إشارة الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2850 فلس كمستوى أول ثم 2750 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3000 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,925.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,967.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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