شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC)ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫938 ريال، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة طويلة الأجل، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 0٫77 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫02 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط