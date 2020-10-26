شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر نباتات عطرية بـ13 مليون دولار فى شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية من النباتات وجذور للعطور والطب ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغت الصادرات المصرية منها نحو 13 مليونا و429 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 12 مليون و256 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و173 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من نباتات وجذور العطور جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 132 مليون و540 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 138 مليون و551 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين و11 ألف دولار.

وكان من ضمن أهم صادرات المواد الخام، كل من البصل الطازج بقيمة 3 ملايين و405 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، يليها البرتقال الطازج بقيمة 219 ألف دولار، ثم صادرات الفول السوداني وبلغت قيمتها 376 ألف دولار، ثم صادرات الطماطم الطازجة وكانت قيمتها 159 ألف دولار، وصادرات الليمون الحامض بقيمة مليون و55 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفواكه الطازجة وبلغت قيمتها نحو 39 مليون و190 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 41 مليونا و999 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.