شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار صادرات مصر من البقول الجافة فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من البقول الجافة، ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 14 مليونا و211 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 13 مليون و220 ألف دولار في شهر يوليو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 991 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من البقول الجافة جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 132 مليونا و540 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 138 مليونا و551 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين و11 ألف دولار.

وكان من ضمن أهم صادرات المواد الخام، كل من البصل الطازج بقيمة 3 ملايين و405 آلاف دولار في شهر يوليو الماضي، يليها البرتقال الطازج بقيمة 219 ألف دولار، ثم صادرات الفول السوداني وبلغت قيمتها 376 ألف دولار، ثم صادرات الطماطم الطازجة وكانت قيمتها 159 ألف دولار، وصادرات الليمون الحامض بقيمة مليون و55 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفواكه الطازجة وبلغت قيمتها نحو 39 مليون و190 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 41 مليونا و999 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.

Advertisements

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.