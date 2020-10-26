شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء" تريليون و640 مليار جنيه تسهيلات قدمتها البنوك للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية ، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي التسهيلات نحو تريليون و640.2 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل تريليون و260 مليار جنيه في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 380.2 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 30.2%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التسهيلات الممنوحة بالعملة الأجنبية تراجع بشكل طفيف، حيث بلغت قيمة التسهيلات نحو 514.4 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 588.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 73.9 مليار جنيه.

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وسجل إجمالي الودائع المصرية ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و603.4 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و911.9 مليار جنيه في شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 691.5 مليار جنيه.

ورصدت البيانات، أن الودائع الحكومية بلغت قيمتها نحو 738.1 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 591.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 146.2 مليار جنيه، أما بالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد ارتفعت أيضا لتسجل نحو 3 تريليون و865.3 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و320 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 545.3 مليار جنيه.

وأضافت البيانات، أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 3 تريليون و840.9 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، مقابل 3 تريليون و76.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 764.3 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.8%، بينما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية نحو 762.5 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 835.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 72.8 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.7%.