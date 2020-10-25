شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 25-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.

إيقاف تداول 58 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 58 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دايس للملابس الجاهزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ليسيكو مصر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ريكاب للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تخسر 10.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.9 مليون ورقة مالية بقيمة 871.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.06%، والعرب على 10.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 70.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، لليوم الخامس على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2645 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

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وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

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وادي كوم امبو

أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، عن قرارات الجمعية العامة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، حيث تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2020/2019، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/2019، وكذلك تقرير الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة بالأغلبية على المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وإقرار منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية بنسبة 7% من المرتب الأساسي في أول يوليو لعام 2020، وإقرار منح العاملين علاوة بنسبة 5% من المرتب الأساسية في 30 يونيو لعام 2020 تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمات المدنية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بحسب بيانها للبورصة المصرية، على استمرار الشركة وتخفيض الخسائر المرحلة بمبلغ 23 مليون جنيه قيمة المتبقى من صافي فائض عام 2020/2019 وترحيل الخسائر المرحلة إلى سنوات قادمة.

مرسى علم

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عن قرار مجلس إدارة الشركة عزل ياسر حسن درويش من عضوية مجلس الإدارة، لافتقاده الضوابط والشروط الورادة بنص المادة 89 من قانون الشركات، وذلك لصدور أحكام نهائية على ياسر حسن درويش، في القضيتين رقم 1116 لسنة 2017 والمقيدة برقم 11439 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، والقضية رقم 2666 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 11380 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، وحيث أنه قد صدر حكماً نهائياً في المعارضة الاستئنافية الصادر بجلسة 15 سبتمبر الماضي، وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتأييد الحكم المستأنف.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 250 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 300 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 5318 سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الأهلي للتنمية والاستثمار، 300 ألف سهم، 100.8 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 250 ألف سهم.