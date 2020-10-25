شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 25-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.

إيقاف تداول 58 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 58 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دايس للملابس الجاهزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ليسيكو مصر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ريكاب للاستثمارات المالية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تخسر 10.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.9 مليون ورقة مالية بقيمة 871.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.06%، والعرب على 10.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 70.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، لليوم الخامس على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2645 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 20.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%.

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- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 16.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.37%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 37.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.479 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.74%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.25%.