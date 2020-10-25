شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابية شركة الكوك" : تسخين البطاريات بالغاز يكلفنا 17 مليون جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر مدكور ،رئيس نقابة العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك ، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تنتظر الموافقة الرسمية من وزيرة البيئة لتجديد رخصة استيراد الفحم لـ 6 أشهر قادمة، لافتا الى أن سرعة ورود الموافقة يساهم في سرعة استيراد الفحم، حيث تحتاج الشركة لنحو 45 يوما لاستيراد شحنة فحم واحدة .

أضاف مدكور لـ " الخليج 365" أن الشركة تتحمل شهريا نحو 17 مليون جنيه قيمة تسخين البطارية بالغاز الطبيعى، مؤكدا أن الفحم سينتهى من الشركة يوم 6 نوفمبر المقبل؛ مما يستلزم التحرك السريع من كافة الجهات لتوفير الفحم ، حتى تحقق الشركة أرباح بدلا من الخسائر ، لافتا الى أنه بتوفير الفحم سبق وحققت الشركة 270 مليون جنيه أرباحا سنوية .

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أوضح أن الشركة تحملت نحو 100 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020 بسب التسخين بالغاز، وعدم وجود فحم خام من الخارج ، موضحا أن هذه المبالغ يتم تسخين البطارية بها بدون إنتاج فعلى؛ مما حمل الشركة خسائر كبيرة تتطلب بالفعل تضافر الجهود؛ لتوفير الفحم الخام من الخارج خاصة أن الشركة تقوم بتصدير الفحم الكوك للخارج بجانب بعض المنتجات الاخرى وتوفر منتجات للعديد من الشركات الوطنية .