ارتفاع أرباح سابك في الربع الثالث 47%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الربع الثالث إلى 1.09 مليار ريال مقابل 740 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 47%.

أما على صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 2.18 مليار ريال، مقابل ربحية بقيمة 6.09 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية التي أعلنتها الشركة أمس بلغ إجمالي الربح 6.5 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 7.98 مليار ريال خلال الربع المماثل بتراجع 18%. في حين بلغ الربح التشغيلي 2.1 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 3.79 مليار ريال خلال الربع المماثل بتراجع 45%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.

فيما أرجعت سبب تحقيق صافي خسارة خلال الأشهر التسعة مقارنة بالعام السابق إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال.

الأداء التشغيلي يتسم بالمرونة

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان في مؤتمر صحفي عقب إعلان النتائج «إن نتائج الربع الثالث تعود إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المنتجات»، مؤكدا على أن أداء سابك التشغيلي يتسم بالمرونة، وأن قوة سلسلة إمدادات سابك العالمية مكنتنا من مجابهة التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي ما أسهم في ارتفاع المبيعات، وتحسين الهوامش في هذا الربع.

وأشار إلى ضرورة تكيف دول العالم مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، مبينا أن سابك تدرك أهمية الدور الذي تؤديه صناعة الكيماويات في سبيل تعافي الاقتصاد العالمي، وتعي جيدا حجم مسؤوليتها في هذا الجانب.

وذكر أن سابك في مسيرتها نحو التعافي توجه كل تركزيها لحماية صحة وسلامة مواردها البشرية، وتلبية متطلبات الزبائن، وتعزيز التعاون مع الحكومات والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.

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الأسعار ما زالت في انخفاض

وأشار إلى أن هناك زيادة في متوسط أسعار المنتجات الرئيسة للبتروكيماويات بنسبة 13%، وفي المغذيات الزراعية ارتفعت بنسبة 4%.

ولفت إلى أن الأسعار في الأسواق العالمية ما زالت في انخفاض، مبينا أن مادة جلايكول الإيثيلين منخفضة بحدود 18% مقارنة بالعام الماضي، ومادة الميثانول منخفضة بنسبة 23%، في حين أن مادة البولي إيثيلين تحسنت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 2%.

ارتفاع إيرادات الحديد 29%

وذكر أن إيرادات شركة الحديد ارتفعت إلى 2.18 مليار ريال خلال الربع الثالث 2020 وبارتفاع نسبته 29% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي، مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات بنسبة 7% مقابل زيادة أحجام المبيعات بنسبة 36%، مبينا أن ارتفاع حجم المبيعات بسبب زيادة الطلب نتيجة تخفيف عمليات الإغلاق لجائحة كورونا وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي.

تكامل بين أرامكو وسابك

وفي جانب تطورات مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع أرامكو السعودية، قال البنيان «إن هذا المشروع الاستراتيجي فرصة للتكامل بين أرامكو وسابك، وإن هناك فرصة للاستفادة من المصانع الموجودة في منطقة ينبع». وأضاف «إن الشركتين تريان أن تكون هناك هيكلة لهذا المشروع والاستثمار فيه للاستفادة من الأوضاع الحالية والطاقات الموجودة، وكذلك الاستثمار في تطوير تقنية تحويل النفط إلى بتروكيماويات والذي سيكون له عائد إيجابي على سابك وعلى المملكة».