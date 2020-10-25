تراجع أرباح مصرف الراجحي إلى 2.65 مليار ريال في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أرباح مصرف الراجحي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.65 مليار ريال مقابل 2.73 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3%.

كما انخفضت أرباح المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 7.47 مليار ريال، مقابل 7.84 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 5%.

وبحسب النتائج المالية للمصرف بلغ إجمالي ربح العمليات 5.15 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 4.98 مليار ريال خلال الربع المماثل بزيادة 3.4%. أما صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمارات فبلغ 4.19 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 4.16 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 0.8%.

وأرجع المصرف الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 332 مليون ريال إلى 465 مليون ريال بنسبة 39.9%. وفي المقابل ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4% نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.

كما أرجع الانخفاض في صافي الربح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.7%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1.107 مليون ريال إلى 1.616 مليون ريال بنسبة 45.9%. وفي المقابل ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى.