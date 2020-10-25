22 دولة تشارك بمنتدى تحديات الملكية الفكرية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 22 دولة في المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية اليوم ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي تنظمه الهيئة السعودية للملكية الفكرية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين استجابة للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية. ويتناول المنتدى موضوعات عدة تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية وتبادل سياساتها ونشر المعلومات المرتبطة بالملكية الفكرية بحضور 34 جهة، وسيفتتح المنتدى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية ويدير جلسته المغلقة الرئيس التنفيذي للهيئة. وسيحضر المنتدى قادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية، وباستضافة عدد من مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الدولية افتراضيا. وسيحضر المنتدى قادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية، وباستضافة عدد من مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الدولية افتراضيا. المشاركون بالمنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية 22 دولة 34 جهة 6 منظمات دولية 28 مكتب ملكية فكرية Advertisements مجموعة دول العشرين تمثل: 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي 66 % من سكان العالم 75 % من التجارة الدولية 96 % من إيداعات براءات الاختراع 91 % من إيداعات العلامات التجارية 73 % من صادرات السلع الإبداعية

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