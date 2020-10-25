شكرا لقرائتكم خبر 22 دولة تشارك بمنتدى تحديات الملكية الفكرية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول المنتدى موضوعات عدة تتعلق بتنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية وتبادل سياساتها ونشر المعلومات المرتبطة بالملكية الفكرية بحضور 34 جهة، وسيفتتح المنتدى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية ويدير جلسته المغلقة الرئيس التنفيذي للهيئة.وسيحضر المنتدى قادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية، وباستضافة عدد من مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات الدولية افتراضيا.
المشاركون بالمنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية
22 دولة
34 جهة
6 منظمات دولية
28 مكتب ملكية فكرية
مجموعة دول العشرين تمثل:
80 % من الناتج الاقتصادي العالمي
66 % من سكان العالم
75 % من التجارة الدولية
96 % من إيداعات براءات الاختراع
91 % من إيداعات العلامات التجارية
73 % من صادرات السلع الإبداعية
كانت هذه تفاصيل خبر 22 دولة تشارك بمنتدى تحديات الملكية الفكرية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.