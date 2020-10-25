شكرا لقرائتكم خبر التوطين في القطاع الخاص بالربع الثالث الأعلى خلال 6 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد التقرير بأن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام بلغ 1.76 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81.4 ألف مشترك مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و33.26% إناث.وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، بناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، ضمان جودة البيانات، تطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، تحسين مقاييس سوق العمل، تقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، تقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، إدارة المشاريع البحثية، إنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، جمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر التوطين في القطاع الخاص بالربع الثالث الأعلى خلال 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.