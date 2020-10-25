التوطين في القطاع الخاص بالربع الثالث الأعلى خلال 6 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 أعلى معدل توطين في 6 سنوات، بحسب تقرير المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مشيرا إلى أنه ارتفع إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة مع 20.40% من الربع نفسه من 2019.

وأفاد التقرير بأن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام بلغ 1.76 مليون مشترك من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81.4 ألف مشترك مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و33.26% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، تقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، بناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، ضمان جودة البيانات، تطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، تحسين مقاييس سوق العمل، تقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، تقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، إدارة المشاريع البحثية، إنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، جمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.