اتفاقيات بين شركات وطنية وملاك مزارع البن لرفع الإنتاج إلى 10%

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عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر.وتستهدف هذه الاتفاقيات إبراز 3 علامات تجارية على الأقل تحمل الإرث التاريخي الممتد لأكثر من 300 عام في زراعة البن بالمملكة، والإسهام في رفع معدل الإنتاج المحلي من 2% إلى 10 % خلال 5 سنوات، وربط المنتجين ومزارعي البن والمستثمرين بمنصات
التجارة الالكترونية والأسواق والفعاليات المتخصصة.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البن من خلال التزام الشركات بشراء محاصيل البن من أجل ضمان استدامة الإنتاج وتعزيز حصته السوقية .
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