شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات بين شركات وطنية وملاك مزارع البن لرفع الإنتاج إلى 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الثقافة حفل توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس

عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر.

وتستهدف هذه الاتفاقيات إبراز 3 علامات تجارية على الأقل تحمل الإرث التاريخي الممتد لأكثر من 300 عام في زراعة البن بالمملكة، والإسهام في رفع معدل الإنتاج المحلي من 2% إلى 10 % خلال 5 سنوات، وربط المنتجين ومزارعي البن والمستثمرين بمنصات

التجارة الالكترونية والأسواق والفعاليات المتخصصة.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية ومزارعي البن من خلال التزام الشركات بشراء محاصيل البن من أجل ضمان استدامة الإنتاج وتعزيز حصته السوقية .