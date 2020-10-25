شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية يؤكد أهمية إعادة تشغيل الهندسية والنصر للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أهمية الاسراع فى إعادة تشغيل شركتى الهندسية والنصر للسيارات ، خاصة وأن هناك اهتمام كبير بتصنيع السيارات الكهربائية ، مشددا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن الشركتين لما يشهدا أى تطويريتناسب مع خطة تصنيع السيارات التى ستحتاج الى تنفيذ أعمال بنية كثيرة لمواكبة التطور التكنولوجي.

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وطالب خالد الفقى ، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ، بضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط تطوير عدد من الشركات منها ميتالكو و الاسكندرية للحراريات والنحاس ، بهدف الارتقاء بها من خلال خبرات عالمية مع نقل بعض المصانع لمناطق جديدة والاستفادة من الأراضى المتاحة داخل الكتل السكنية .