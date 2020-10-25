شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج ..و"السعودية" تسجل أعلى خسائر منذ شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 4.12% خاسراً 350.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8154.59 نقطة، ليسجل أعلى خسائره منذ مايو الماضي، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% خاسراً 8.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2177.46 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.85% خاسراً 12.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.20 نقطة.

كما تراجع مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.51% خاسراً 150.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9808.34 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% رابحاً 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3564.110 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.25% رابحاً 11.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4568.079 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.743 مليار درهم

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.12% خاسراً 350.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8154.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 9.95% خاسراً 1532.97 نقطة ليغلق عند مستوى 13881.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 364.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 9.67%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.36%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 9.05%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 8.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 7.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 7.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 6.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.38%، قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.16%.

وقفزت 3 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 0.80%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 0.26%، فيما تراجع 195 سهماً على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 10%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "بن داود" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 738.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 8.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2177.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.4 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1759 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.48%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.29%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 4.54%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 17.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.76%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% خاسراً 12.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1435.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيممة 850.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 58.73% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.49%، مصرف السلام- البحرين بنسبة 2.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.56%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، وهبطت أسهم شركتي ناس، زين البحرين بنسبة 6.12%، 1.85%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.43% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.49%.

بورصة الكويت

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.99% خاسراً 55.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5562.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% خاسراً 73.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 20.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4381.50 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 30.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4433.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240.2 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.10 %، ثم قطاع العقار بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78%.

وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.22%، يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.93%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.66% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.38%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.24%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.51% خاسراً 150.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9808.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 299.4 مليون سهم بقيمة 445.7 مليون ريال عبر تنفيذ 9460 صفقة، وتراجع 40 سهماً، وارتفعت 4 أسهم، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.08%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.96%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.48%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% رابحاً 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3564.110 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 405 ألف ريال عبر تنفيذ 173 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم سهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 8.51%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 2.75%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 9.38%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.41%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار قابضة" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 75 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 2.75%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.25% رابحاً 11.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4568.079 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.743 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 155.1 مليون سهم، بقيمة 693.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1810 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.15%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.28%، 0.12%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.29%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 10.05%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 4%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.2%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.99%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 166.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.84%.