شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 25-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 832 جنيها للجرام، في حين أن سعر الذهب عالميا سجل تراجعا إلى 1901 دولارا من 1909 دولار آخر تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 سجل 713.25 جنيه عيار 21 سجل 832 جنيها عيار 24 سجل 950.75 جنيه وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 25-10-2020 أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.37 جنيه للشراء، 20.66 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.81 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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