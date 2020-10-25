أخبار الاقتصاد اليوم.. وحدات صناعية جديدة للمستثمرين تمليك أو إيجار 10 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 25-10-2020 ، العديد من الأحداث الهامة محليا ودوليا، من أبرزها حرص وزيرة التجارة والصناعة على تعزيز العلاقات الدولية لدعم الاقتصاد

وحدات صناعية جديدة للمستثمرين تمليك أو إيجار 10 سنوات قابلة للتجديد.. فيديو

أطلقت الحكومة فيديو ترويجي للمجمعات الصناعية الجديدة، والتي توفر وحدات صناعيه تمليك أو إيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، متوسط سعر المتر 21 جنيها، وحدات مجهزة بكافة المرافق والخدمات (بنوك .. مبانى إدارية .. مساجد.. مناطق للشحن والتحميل.. نظام لإطفاء الحريق)، أنشطة صناعية متنوعة (هندسية، كيماوية، غذائية، بلاستيكية، نسيجية، مواد بناء).

وقالت هيئة التنمية الصناعية، إنه للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل بالأرقام الآتية:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780 وجهاز تنمية المشروعات 16733أو من خلال المواقع الاليكترونية:

www.ida.gov.eg

www.msmeda.org.eg

وأعلنت أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ من 300 جنيه إلى 500 جنيه من مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات أو اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg.

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيرى أستراليا ونيوزيلندا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، سفير دولة أستراليا جلين مايلز، وسفير دولة نيوزيلندا جريج لويس، لبحث سبل التعاون بينهم، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلاً من أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، أعضاء مجلس الإدارة المهندس هاني شمسية، والمهندس شريف الجيزاوي، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ محمد حفني.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين مصر والدولتين خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال خصوصًا قطاع السياحة، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسط، إضافة إلى طلبات السوق المصري والإسترالي والنيوزيلندي، وأهم الصادرات والواردات بين الدول الثلاثة.

وزيرة الصناعة: حريصون على المساهمة فى إعادة تشغيل المصانع السودانية المغلقة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان وبصفة خاصة في المجال الإقتصادى، خاصة في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين، مشيرة في هذا الاطار إلى استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي أغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة العاجلة التي سيعمل عليها الجانبان المصري والسوداني خلال المرحلة القليلة المقبلة لاستعادة الاقتصاد السوداني النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع على البلدين من خلال توفير فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة للمصانع السودانية المتوقفة فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسودان.

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وأوضحت الوزيرة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني والذي سيكون نواة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات حقيقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان الشقيقة.

‎الهيئة العامة للاستثمار تفوز بالمركز الأول كأفضل هيئة نجحت بجذب مشروع استثمارى

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وذلك عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020 والمنعقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت شعار "إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن" .

وزير البترول: نجاحات مصر في كافة الأنشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوندراش كوفاشى السفير المجرى لدى القاهرة حيث تم بحث سبل التعاون في مجال البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أكد الملا أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة الأنشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوجه التعاون واستغلال الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المجرى.

ورحب الوزير باستعداد المجر ارسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجالات التعاون المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة خاصة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.

بلومبرج تؤكد عودة الاستثمار الأجنبى فى الدين المصرى بعد تراجعه بسبب كورونا

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة إلى الدين المحلى لمصر بعد أن تسبب وباء كورونا فى عمليات بيع، ما زاد من حيازاتهم أكثر من الضعف فى خمسة أشهر. وأوضحت الوكالة أن المستشمرين الأجانب الذين شجعتهم الاتفاقيات المالية الأخيرة التى وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولى وغيره، قد زادوا استثماراتهم فى أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار فى مايو، بحسب ما قال محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.

وبعدما تسبب وباء كورونا فى انخفاض، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى الدين المصرى أكثر من الضعف خلال خمسة أشهر.

وبما لا يزال ذلك أقل من 27.8 مليار دولار كانت فى فبراير، فإنه مصدر مرحب به للتمويل الجديد لمصر، حيث أثر الوياء على اثنتين من أهم مصادر العملة الأجنبية وهما السياحة وعائدات قناة السويس.