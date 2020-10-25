شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بجلسة الأحد.. ومجموعة الرأي الإعلامية تتصدر الأسهم المتراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.99% خاسراً 55.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5562.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% خاسراً 73.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6157.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 20.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4381.50 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسراً 30.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4433.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240.2 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.10 %، ثم قطاع العقار بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78%.

وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.22%، يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.93%، ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.66% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.38%، ثم سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 5.24%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن تعطل البورصة أعمالها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق أول نوفمبر.

فيما أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية، عن تقدم طارق علي جعفر الكندري الرئيس التنفيذي للشركة باستقالته مؤخراً من منصبه لظروف خاصة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر الجاري، حيث سيكون من ضمن بنود جدول أعمال المجلس، مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.