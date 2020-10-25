شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 4.12% بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 4.12% خاسراً 350.59 نقطة ليغلق عند مستوى 8154.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 9.95% خاسراً 1532.97 نقطة ليغلق عند مستوى 13881.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 364.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 9.67%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.36%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 9.05%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 8.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.08%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 7.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 7.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 6.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.38%، قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.16%.

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وقفزت 3 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 0.80%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 0.26%، فيما تراجع 195 سهماً على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 10%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "بن داود" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 738.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن مصرف الراجحي، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حقق صافي الربح 7.5 مليار ريال سعودي مقابل 7.9 مليار ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.68%، وبلغ إجمالي الموجودات 430.3 مليار ريال مقابل 367.8 مليار ريال بنسبة نمو 16.97%.