شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط بنسبة 0.19% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.19% رابحاً 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3564.110 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 405 ألف ريال عبر تنفيذ 173 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم سهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 8.51%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 2.75%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 9.38%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 3.41%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار قابضة" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 75 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 2.75%.

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وفي سياق متصل أعلن بنك نزوي، عن وفاة الدكتور الشيخ عبد الستار أبو غدة رئيس لجنة الرقابة الشرعية بالبنك، وسوف يقوم البنك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية بتعيين عضوا بديلا عنه في اللجنة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة محاجر الخليج، عن قرار مجلس إدارة الشركة، باعتماد البيانات المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2020، والمنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 526.6 ألف ريال عماني مقارنة بصافي خسائر بلغت 522.9 ألف ريال عماني من نفس الفترة من عام 2019.