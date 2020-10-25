شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.5% بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار جنيه، ليغلق عند 598.703 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، لليوم الخامس على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 1945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 12555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2645 نقطة.