شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الراجحي تتراجع 3% بالربع الثالث لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.19 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 4.16 مليار ريال خلال الربع المُقابل.

Advertisements

وعزى المصرف تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.8 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.8 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.