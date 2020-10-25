شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سابك" ترتفع 47.3% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 47.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 690 مليون ريال.

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وفي المُقابل، حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 2.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.8 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 29.3 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 32.8 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسارة بلغ 3.3 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.4 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.