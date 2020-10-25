شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الرياض للتعمير ترتفع 35% بالربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة شركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 34.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 55.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من الأنخفاض الطفيف في الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذا الربع نتيجة تأثر أثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 39.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 40.8 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وتراجعت المبيعات إلى 59.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 61.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 144.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 133.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، إلى 89.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 92.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.