شكرا لقرائتكم خبر عن 150مليون جنيه خسائر حريق الشركة العالمية للأدوات الصحية بسبب حريق المخازن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد" لـ"الخليج 365"، أن حجم خسائر حريق مخازن مصانع الشركة مساء السبت يتجاوز 150 مليون جنيه. ووجه أحمد عبد الجواد الشكر، لمحافظ ومدير أمن الشرقيه ورئيس الحماية المدنية وجميع قاده الحماية المدنية في العاشر من رمضان علي جهودهم في إخماد الحريق الذى استمر قرابة 7 ساعات.
وأعلن أنه سيتم تدارك نتائج الحريق وعودة الإنتاج والتشغيل في أسرع وقت ممكن، مع استمرار التواصل مع كافة الجهات وذلك لمعرفة أسباب الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر 150مليون جنيه خسائر حريق الشركة العالمية للأدوات الصحية بسبب حريق المخازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.