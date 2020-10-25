شكرا لقرائتكم خبر عن 150مليون جنيه خسائر حريق الشركة العالمية للأدوات الصحية بسبب حريق المخازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للأدوات الصحية "جواد" لـ"الخليج 365"، أن حجم خسائر حريق مخازن مصانع الشركة مساء السبت يتجاوز 150 مليون جنيه. ووجه أحمد عبد الجواد الشكر، لمحافظ ومدير أمن الشرقيه ورئيس الحماية المدنية وجميع قاده الحماية المدنية في العاشر من رمضان علي جهودهم في إخماد الحريق الذى استمر قرابة 7 ساعات.

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وأعلن أنه سيتم تدارك نتائج الحريق وعودة الإنتاج والتشغيل في أسرع وقت ممكن، مع استمرار التواصل مع كافة الجهات وذلك لمعرفة أسباب الحريق.