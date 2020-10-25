شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم إعمار تهبط ببورصة دبى بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 8.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2177.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.4 مليون سهم محققة ما قيمته 85.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1759 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.48%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.29%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 4.54%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 17.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.76%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف بإلزام الشركة بأن تؤدي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبلغ وقدره 2.1 مليون دينار كويتي، كما ألزمتها بالمصروفات ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مضيفة أنها ستتقدم بالطعن على الحكومة بالتمييز وفقاً لرأي مستشاريها القانونيين ومكاتب المحاماة، والتي أكدت أنه يرجح قبول الطعن بالتمييز على هذا الحكم، والذي سيتم تنفيذه جبرياً، وسيتم إقامة إشكال لطلب وقف التنفيذ للحكم.

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فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس اليوم الأحد.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 أكتوبر الجاري، لمناقشة تعيين أمين سر مجلس إدارة جديد، مناقشة الأعمال الروتينية للشركة، وما يستجد من أعمال.

فيما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، لاتخاذ قرارا بالتمرير بشأن أمور اعتيادية أخرى.