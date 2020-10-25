شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات صناعية جديدة للمستثمرين تمليك أو إيجار 10 سنوات قابلة للتجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الحكومة فيديو ترويجي للمجمعات الصناعية الجديدة، والتي توفر وحدات صناعيه تمليك أو إيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، متوسط سعر المتر 21 جنيها، وحدات مجهزة بكافة المرافق والخدمات (بنوك .. مبانى إدارية .. مساجد.. مناطق للشحن والتحميل.. نظام لإطفاء الحريق)، أنشطة صناعية متنوعة (هندسية، كيماوية، غذائية، بلاستيكية، نسيجية، مواد بناء). وقالت هيئة التنمية الصناعية، إنه للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل بالأرقام الآتية: Advertisements الهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780 وجهاز تنمية المشروعات 16733أو من خلال المواقع الاليكترونية: www.ida.gov.eg www.msmeda.org.eg وأعلنت أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ من 300 جنيه إلى 500 جنيه من مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات أو اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg.

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