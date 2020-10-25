شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تبيع أصولها البرية في مصر مقابل 236 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دانة غاز، عن إبرامها اتفاقية ملزمة مع شركة "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة”، التابعة لمجموعة آي بي آر للطاقة، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل ما يصل إلى 236 مليون دولار أمريكي شاملًا لدفعات مستقبلية مشروطة.

ووفقا لبيان لشركة دانة غاز فأن هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني من عام 2019. ونتيجة لذلك تلقت الشركة أربعة عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مما أدى لحدوث إنخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.

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وكانت شركة دانة غاز ، قد أعلنت أنه خلال النصف الثاني من عام 2019، أجرت الشركة مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية.

واستكملت الشركة خلال الربع الثاني من العام حفر بئر "ميراك-1" في منطقة امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس شمال العريش وذلك وفق الجدول الزمني والميزانية المحددين. لكن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود موارد هيدروكربونية بكميات تجارية. ومع ذلك، لا يزال القطاع السادس واعداً للغاية، إذ يحتوي على 3 مكامن أخرى تنتظر أن يتم استكشافها، ولا ترتبط هذه المكامن بنتيجة حفر بئر "ميراك-1".