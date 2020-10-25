شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. البرتقال أبوسرة بـ3 جنيهات والكنتالوب بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25-10-2020 استقرارا لمعظم الأصناف وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار أسعار البرتقال أبو سرة 3-6 جنيهات، وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 6-12جنيها.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار والمانجو من 10 إلي 20 جنيها، والكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهاتالكنتالوب تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات، والجوافة من 3 إلي 5 جنيها، والموز مستورد 15 إلي 20 جنيها.

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وأضاف النجيب أن أسعار التفاح احمر من 18 إلي 20 جنيها، والتفاح اخضر من 12 إلي 16 جنيها، والفروالة من 9 إلي 12جنيها، والبلح أصفر برحي من 12 إلي 17 جنيها، والبلح أحمر بلدي من 4 إلي 7 جنيهات، والعنب بأنواعه من 4الي 10 جنيهات، والتين من 6 إلي 9 جنيهات، والكاكا من 7 إلي 11جنيها.

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قالت إن البرتقال المزروع فى الصحراء بمصر سوف يحدث طفرة فى صادرات الحمضيات، مما يجعل القاهرة واحدة من أكبر موردى الفاكهة فى العالم.

ونقلت الصحيفة، عن مسئولين قولهم، إن مصر أصبحت أكبر مصدر للبرتقال فى العالم من حيث الحجم، لتتخطى منافستيها إسبانيا وجنوب أفريقيا على الرغم من أن هذين البلدين يحققان عائدات أكبر من صادراتهما من البرتقال.

وصدرت مصر، ما يقرب من 1.8 مليون طن فى البرتقال فى عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل أسبانيا مباشرة، وفقا لمركز التجارة الدولى وهى وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. وكانت العائدات من هذه الصادرات حوالى 660 مليون دولار، وربما تؤدى الاضطرابات التى حدثت فى وقت سايق هذا العام بسبب وباء كورونا إلى جعل الكمية المصدرة هذا العام أقل مما كانت فى 2019.