شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة تفوز لتوريد 270 ألف طن أرز لوزارة التموين بداية من يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، عن فوز 30 شركة في ممارسة الأرز التي تطرحها هيئة السلع التموينية، وذلك لتوريد 270 ألف طن أرز لوزارة التموين على مدار 8 أشهر.

وأضاف رجب شحاته في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التوريد سيبدأ من يناير 2021 حتي نهاية أغسطس من نفس العام، وذلك بعد أن خاطبت الشعبة هيئة السلع التموينية، وتوصلت إلى اتفاق معها يقضى بفتح الباب أمام الشركات دون تمييز فى التوريد وعلى حسب قدرة كل شركة.

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وكان 80 شركة مضارب أرز عاملة فى السوق المحلية للمشاركة جهزت للاشتراك في ممارسة توريد الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين ضمن الممارسة التى طرحتها الهيئة لتلبية احتياجات المستفيدين من البطاقات الذكية.

يشار إلى أن هيئة السلع التموينية، تسلمت 95.5 ألف طن أرز محلى فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو 2020، من خلال 59 شركة ومضرب أرز، بعد أن تقدم أكثر من 70 شركة لتوريد تلك الكميات.