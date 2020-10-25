شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس تبدأ من 1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار مع نهاية شهر أكتوبر وذلك في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم الأصناف ما فتح فرص كثيرة للتصدير.

وشهدت اسعار الخضروات اليوم الأحد 25-10-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2-5 جنيهات، والباذنجان رومي من 1.5 إلي 2 جنيها، والباذنجان عروس ابيض من 3 إلي 4 جنيهات، والباذنجان عروس أسود من 2.5 إلي 3 جنيهات، والكوسة من 3 إلي 6 جنيهات .

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وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الفاصوليا سجلت 3-5 جنيهات، والبطاطس تتراوح بين 1.75 - 2.75 جنيها وأسعار الخيار تراوحت من 5 إلي 7 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلي 2 جنيها.

وأشار النجيب إلى أن سعر البصل الأحمر يترواح بين 5 إلي 5.5 جنيها، والبصل أبيض من 4 إلي 5 جنيهات، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والبسلة من 18 من 20 جنيها ، والبامية من 15 إلي 17 جنيها، سعر الفلفل ألوان من 17 إلي 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر من 3 إلي 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر من 2.5 إلي 4.5 جنيهات، والمشروم الكرتونة من 160 إلي 170، والجنزبيل الأخضر الكرتونة من 170 إلي 180 جنيها، والثوم البلدي من 17 إلي 20 جنيها، والثوم الصيني الكرتونه ب230 جنيها، والليمون البلدي من 6 إلي 7، والليمون الإيطالي من 5 إلي 6 جنيهات وسعر الملوخيه ليتراوح من 1.5 إلي2 جنيه، والسبانخ من 7 إلي 10 جنيهات، والقلقاس من 3 إلي 3.5 جنيه، والكرنب احمر القفص ب 70 جنيها، والكرنب ابيض سلطه القفص بـ 150 جنيها، والقرنبيط الواحده بـ 5 جنيها، والبروكلي 10 جنيها.

وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية العام وحتى الآن تم فتح 9 أسواق جديدة أمام صادرات الخضر والفاكهة رغم أزمة كورونا، حيث شهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية رغم أزمة كورونا، بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوازرى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات ”الخليج 365”، أنه خلال الست سنوات الماضية تم فتح 38 سوقا خارجيا أمام جميع أصناف الخضر والفاكهة، متابعا إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح العديد من أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، تغزو الصادرات الزراعية المصرية جميع الأسواق العالمية، وشملت قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية.