شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفت مجموعة البنك الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؟ وزيرة التعاون تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن فخرها بالمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2020، بصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، حيث نشرت الوزيرة مجموعة صور لمشاركاتها فى الاجتماعات عبر خاصية فيديوكونفرانس، إضافة إلى صورتها وهى تحمل علم مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام": "خلال الأسبوعين الماضيين شرفت بحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2020، بصفتى محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى.. هناك الكثير الذى يجب أن يفخر به المصريون.. فخلال الاجتماعات التى عُقدت افتراضيًا، احتفى العالم بأداء الاقتصاد المصرى ومسيرة التنمية، المدفوعة بسياسات اقتصادية وشراكات دولية قوية دعمت النمو والتشغيل رغم الجائحة".

وأضافت "طوال أسبوعين شاركت كممثلة لمصر فى العديد من الاجتماعات الاستراتيجية، منها اجتماعات مجموعة دول الـ24، واجتماع المحافظين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجنة التنمية، وجلسة التحضير للتحول من «الليبور»، والاستثمار فى رأس المال البشري، ومناقشة الآفاق الاقتصادية للمنطقة، والتجمع الأفريقى لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمويل البنية التحتية للمستقبل.. كما شارك مع مؤسسة التمويل الدولية فى اجتماعات حول سد الفجوة بين الجنسين وغيرها من المناقشات".

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وتابعت "بهذه المناسبة أود أن أشكر السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، والسيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، على قيادتهما وسعيهما نحو إعادة البناء بشكل أفضل فى هذه الفترة الفارقة".