شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر اليوم الأحد 25-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 25-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، ببداية تعاملات اليوم استقرارا ملحوظا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

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15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، إذ تلقى بعض الدعم بعد أن انهارت مجددا الآمال في حزمة تحفيز مالي في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر.

كان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الولايات المتحدة يدعم المعنويات في الأسواق العالمية ويرفع الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة الإقبال على المخاطرة.