شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف التداول على 49 سهماً لتراجعها بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 49 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، دايس للملابس الجاهزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ليسيكو مصر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.