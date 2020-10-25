شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. طن الحديد يبدأ 9700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار جميع الخامات اليوم الأحد 25-10-2020 تشهد استقرارا فى ظل انخفاض الطلب في السوق المحلى وكثرة إنتاج المصانع الحديد والأسمنت.

وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن طن الاسمنت سجل 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر طن الحديد سجل 9500 - 10000جنيها تسليم ارض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها.

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والجدير بالذكر أن المهندس فاروق مصطفى عضو شعبة الأسمنت، أكد أن تراكم مخزون "الكلينكر" وهو المادة الأساسية لصناعة الأسمنت لدى المصانع أزمة تعاني منها المصانع الآن، في ظل تراجع كبير في التصدير، وتراجع الطلب في السوق المحلي، مطالبا بعقد اجتماع للتوصل إلي حل لهذه الأزمة.

وقال المهندس فاروق مصطفى، إن المصانع تعانى من عدم القدرة على تصريف المخزون لديها، وذلك على خلفية قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، مضيفا "أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، قبل أن يتم إعادة فتح التراخيص مجددا.

وكشف، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40%، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين، لافتا إلى أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.