شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى السوق المحلى.. والكيلو يبدأ من 23 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية من حيث الكميات المعروضة وأيضا من حيث السعر للتاجر والمستهلك، وذلك نظرا لوفرة الإنتاج المحلى في القطاع الداجنى وتحقيقه للاكتفاء الذاتى.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن سجلت اليوم 20 جنيها من المزرعة، مشيرا إلي أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

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يذكر أن الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن وزارة الزراعة تسعى لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق القانون مرتين، مضيفا أن هناك تنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لوضع آليات واضحة تنفيذية للتطبيق.

وأضاف نائب وزير الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تفعيل القانون يتطلب توفر البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد ومحال البيع، متابعا أنه يضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن، وله أهمية كبرى للحد من بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أن عدم التطبيق خلال الفترة الماضية كان بسب عدم توافر مخازن مجهزة ومبردة خلال السنوات الماضية.

وتابع مصطفى الصياد أن توافر المخازن والعربات التي ستنقل الدواجن من المجازر الآلية إلى المحال مهم لتطبيق القانون وتفعيله، وعدم الجاهزية التامة هو سبب صعوبة تطبيق القرار، مشيرا إلى أن المجازر تكفي لتطبيق القانون، مؤكدا أن هناك مبادرة من البنك المركزي لدعم هذا القطاع، من خلال قروض صغيرة بفائدة متناقصة قيمتها 5% لتطوير المحال وتجهيزها، وتوافر جميع مستلزمات التخزين والتوزيع واستيعاب الكميات المذبوحة، حتى يتم تطبيق القانون.