تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من التداول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الأحد، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم نتداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه، وذلك بعد قرار البورصة المصرية إعادة التداول على السهم عقب الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الرئيس غير التنفيذي للبنك.
وكان البنك التجاري الدولي، قد أعلن عن تعيين شريف سمير سامى رئيس غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام عز العرب.
وأكد البنك في بيان، يوم الجمعة الماضية، أن مجلس الإدارة يؤمن بأن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.
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