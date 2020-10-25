تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل..وانخفاض أرباح مصرف الراجحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% خاسراً 77.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8428.15 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.64% خاسراً 252.93 نقطة ليصل إلى مستوى 15162.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.
وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.32%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاعي النقل والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.71%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.04%.
وقفز 31 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 9%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.39%، فيما تراجع 161 سهماً على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 3.32%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 2.91%، ثم سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "بن داود" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 560.5 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلن مصرف الراجحي، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حقق صافي الربح 7.5 مليار ريال سعودي مقابل 7.9 مليار ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.68%، وبلغ إجمالي الموجودات 430.3 مليار ريال مقابل 367.8 مليار ريال بنسبة نمو 16.97%.
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