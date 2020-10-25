شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بالمستهل.. و"الأهلي المتحد" يرفع حصته بفرع مصر إلى 95.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 6.03 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيممة 211.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 26.77% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.28%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

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وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن عرض مساهمو البنك أسهم نسبة 10.2% من إجمالي الأسهم للبيع في إطار العرض المطروح، وبذلك سترتفع حصة البنك في الأهلي المتحد مصر من 85.5% إلى 95.7% فور الانتهاء من التسويات المالية والتحصل على الموافقات اللازمة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الموجودات 84.7 مليون دينار بحريني، مقابل 87.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ مجموع الإيرادات 2.2 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 5.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت الشركة صافي خسائر 145.2 ألف دينار بحريني مقابل 1.3 مليون دينار بحريني.