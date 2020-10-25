شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تقرر إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي، اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر هذا الإعلان، حيث قام البنك بارسال قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر.
وكان البنك التجاري الدولي، قد أعلن عن تعيين شريف سمير سامى رئيس غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام عز العرب.
وأكد البنك في بيان، يوم الجمعة الماضية، أن مجلس الإدارة يؤمن بأن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.
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