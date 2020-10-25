شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يخسر 16.3مليار جنيه بعد 10دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 16.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 592.854 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.21% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 12406 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 1768 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 2617 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، عن قرارات الجمعية العامة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، حيث تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2020/2019، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/2019، وكذلك تقرير الإدارة المركزية لتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم الموافقة بالأغلبية على المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وإقرار منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية بنسبة 7% من المرتب الأساسي في أول يوليو لعام 2020، وإقرار منح العاملين علاوة بنسبة 5% من المرتب الأساسية في 30 يونيو لعام 2020 تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمات المدنية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بحسب بيانها للبورصة المصرية، على استمرار الشركة وتخفيض الخسائر المرحلة بمبلغ 23 مليون جنيه قيمة المتبقى من صافي فائض عام 2020/2019 وترحيل الخسائر المرحلة إلى سنوات قادمة.

Advertisements

وفي سياق منفصل أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، عن قرار مجلس إدارة الشركة عزل ياسر حسن درويش من عضوية مجلس الإدارة، لافتقاده الضوابط والشروط الورادة بنص المادة 89 من قانون الشركات، وذلك لصدور أحكام نهائية على ياسر حسن درويش، في القضيتين رقم 1116 لسنة 2017 والمقيدة برقم 11439 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، والقضية رقم 2666 لسنة 2017 جنح المقطم والمقيدة برقم 11380 لسنة 2019 جنح مستأنف المقطم، وحيث أنه قد صدر حكماً نهائياً في المعارضة الاستئنافية الصادر بجلسة 15 سبتمبر الماضي، وحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتأييد الحكم المستأنف.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 250 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 300 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 5318 سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الأهلي للتنمية والاستثمار، 300 ألف سهم، 100.8 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 250 ألف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 32 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، المنصورة للدواجن، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب المصرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، العامة لصناعة الورق-راكتا.