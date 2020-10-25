شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي بمستهل التعاملات وسط ارتفاع 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% رابحاً 8.71 نقطة ليصل إلى مستوى 2194.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 27.1 مليون سهم محققة ما قيمته 21.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 559 صفقة لعدد 25 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.36%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 9.29%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.65%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.69%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.54%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 8.5 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف بإلزام الشركة بأن تؤدي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مبلغ وقدره 2.1 مليون دينار كويتي، كما ألزمتها بالمصروفات ومبلغ 30 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، مضيفة أنها ستتقدم بالطعن على الحكومة بالتمييز وفقاً لرأي مستشاريها القانونيين ومكاتب المحاماة، والتي أكدت أنه يرجح قبول الطعن بالتمييز على هذا الحكم، والذي سيتم تنفيذه جبرياً، وسيتم إقامة إشكال لطلب وقف التنفيذ للحكم.

فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس اليوم الأحد.