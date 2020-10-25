شكرا لقرائتكم خبر عن 10قطاعات تهبط ببورصة الكويت بالمستهل.. والخميس إجازة بمناسبة المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.30% خاسراً 74.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5544.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.61% خاسراً 100.250 نقطة ليصل إلى مستوى 6130.62 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% خاسراً 19.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4381.88 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.73% خاسراً 32.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4431.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 128.7 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5600 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.15%.

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وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.84%، يليه سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.93%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.09%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.68% يليه سهم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 8.11%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 7.82%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن تعطل البورصة أعمالها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق أول نوفمبر.

فيما أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية، عن تقدم طارق علي جعفر الكندري الرئيس التنفيذي للشركة باستقالته مؤخراً من منصبه لظروف خاصة.